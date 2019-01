Banco central norte-americano deixa taxas de juro inalteradas

A Reserva Federal (Fed) deixou esta quarta-feira as taxas de juro inalteradas e prometeu que será “paciente” quanto a futuras subidas dos juros, apontando o abrandamento da economia mundial e a inflação mais fraca.

No comunicado divulgado após a reunião de política monetária, a Fed considerou que a atividade económica norte-americana permanece “sólida”, mas referiu também que tendo em vista os “desenvolvimentos económicos e financeiros e a baixa pressão inflacionista” será a partir de agora “paciente” quanto a futuros ajustamentos monetários.

A Fed, que decidiu manter as taxas de juro de referência entre 2,25% e 2,5%, pondera também ajustar a redução do seu balanço. No ano passado, o banco central norte-americano aprovou quatro aumentos das taxas de juro e os membros do comité de política monetária indicaram em dezembro que previam ainda duas outras subidas em 2019.

