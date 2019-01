Com as ruas da Venezuela em protesto e dois jornalistas franceses detidos, Maduro ataca Trump

A Venezuela assiste, esta quarta-feira, desde as 14h30 (18h30 em Portugal continental), a uma vaga nacional de protestos, convocados por Juan Guaidó, opositor de Nicolás Maduro e presidente da Assembleia Nacional do país que se proclamou presidente interino do país.

Terão sido detidos dois jornalistas da estação francesa Quotidien. A informação foi avançada pela própria estação francesa e confirmada por “fontes diplomáticas francesas” ao El País. Os repórteres terão sido detidos quando recolhiam imagens dos arredores do Palácio de Miraflores, a residência oficial da presidência da Venezuela, segundo a agência de notícias francesa France Presse.

Deux journalistes de notre équipe ont été arrêtés hier au Vénézuela. Ils étaient sur place pour couvrir la crise politique. À l'heure actuelle, il est difficile d'en dire plus au risque d'aggraver leur situation. On pense à eux.#Quotidien — Quotidien (@Qofficiel) January 30, 2019

Também terão sido detidos dois funcionários chilenos da Televisão Nacional do Chile. O Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Imprensa da Venezuela avançou que os dois chilenos serão “deportados” no final do dia de hoje, refere o El País.

O autoproclomado presidente interino da Venezuela Juan Guaidó também marchou esta tarde nas ruas de Caracas.

#Venezuela ????????: several thousand protesters gathered in El Rosal district in the capital #Caracas as part of the nationwide anti-#Maduro rallies. #30Ene pic.twitter.com/idnIzcV6Hl — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 30, 2019

#30Ene #EEUU #Venezuela There are plenty of reasons to fight. Venezuelans do not want to depend on anyone, they want to work and progress, and they know that this is only possible when we achieve political change. On the Castillejo straight line, Guarenas pic.twitter.com/qf1FrKqCtV — Wasatch Surveillance (@swasatchs) January 30, 2019

#Venezuela ????????: thousands of protesters have gathered on Plaza Altamira in eastern #Caracas from where they're expected to start their March towards the center any minute. #30Ene pic.twitter.com/5nxTHHRl8L — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 30, 2019

Maduro: Trump quer “guerra do Vietname”

Em dia de protestos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou ao ataque contra os Estados Unidos e acusou Donald Trump de querer uma “guerra do Vietname” na América Latina. O comentário do sucessor de Chavez foi feito através da sua conta oficial no Twitter:

People from #USA, I ask for your support in order to reject the interference of Donald Trump's administration which intends to turn my Homeland into a "Vietnam war" in Latin America. Don't allow it! ➡️ https://t.co/yAjYuvCbpP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 30, 2019

“Pessoas dos EUA: peço o vosso apoio para rejeitar a interferência da administração de Donald Trump, que pretende tornar a minha região numa ‘guerra do Vietname’ na América Latina. Não o permitam!”, apontou Maduro.

Antes deste comentário no Twitter, o chefe de Estado da Venezuela tinha dado uma entrevista a uma agência de notícias estatal russa onde acusara Trump de ter encomendado a sua morte “ao governo da Colômbia e à máfia colombiana”.

Nicolás Maduro promete não recuar, numa altura em que a pressão internacional é cada vez maior. Esta quarta-feira, o líder do Parlamento Europeu (PE) Antonio Tajani expressou apoio veemente a Juan Guaidó, com quem falou ao telefone para dizer que é “o único interlocutor” do PE. E já na quinta-feira será votada uma resolução, submetida pelo Partido Popular Europeu (PPE), que pretende reconhecer Guaidó como presidente. A proposta deverá ser aprovada, avança o El Mundo.

O Parlamento Europeu antecipa-se, assim, à própria Comissão Europeia, que, no sábado passado, tinha dado 8 dias a Maduro para convocar eleições antecipadas e abandonar o poder.

Continuar a ler