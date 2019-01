Contradições nos relatos sobre o poço onde Julen morreu em Málaga. Afinal, como estava tapado o buraco?

A Guardia Civil detetou contradições nos relatos feitos pelo construtor do poço de prospeção de água onde Julen Jimenez morreu e o dono do terreno. De acordo com o relatório entregue ao Tribunal de Instrução nº9 pelas autoridades em Málaga, a que o Diario Sur teve acesso, o dono do terreno diz que colocou dois blocos de cimento na boca do poço onde o bebé de dois anos caiu a 13 de janeiro. Mas o responsável pela construção do buraco diz que foi ele, e não o dono do terreno, a tapar o poço com uma pedra de 15 kg.

Descobrir de que lado está a verdade pode ser uma tarefa ainda mais complicada porque tanto o dono do terreno — o namorado da prima de José Rosello (o pai da criança) — como o construtor têm quem ateste a versão que apresentaram à Guardia Civil. As declarações do dono do terreno, Antonio, coincidem com as dadas pelo pai da criança, que afirmou que o buraco estava tapado por dois “pedregulhos”. E a versão do construtor é suportada pelo maquinista, que confirmou que o patrão tinha posto uma pedra no cimo do poço.

A mãe ainda ouviu Julen gemer, mas depois ele calou-se. E ela começou a chorar

De resto, os relatos feitos pelos pais de Julen e por Antonio coincidem no que toca ao que aconteceu naquele domingo. A família diz ter chegado ao terreno às 13h para comer uma paella, um petisco oferecido pelo proprietário do terreno com 4.439 metros quadrados onde ele e a namorada, prima de José Rosello, iam construir uma casa. Três quartos de hora mais tarde, todos ouviram o pai de Julen gritar pelo filho.

Segundo Antonio, quando ouviu o grito, ainda viu como os dois blocos de cimento que cobriam o poço tinham sido deslocados e o buraco estava à vista. O proprietário não ouviu Julen chorar, mas a mãe da criança sim: não viu a queda do bebé para dentro do poço porque estava ao telefone. No entanto, quando correu para junto do buraco, ouviu o seu filho gemer. Quando o bebé deixou de se fazer ouvir, Vicky começou a chorar.

Quem estava responsável por cuidar das crianças — Julen e uma menina da mesma idade — era Vicky e a prima do marido. José Rosello e Antonio estavam encarregados de fazer uma fogueira e cozinhar a paella. A certa altura, Vicky afastou-se para fazer um telefonema a dizer que não ia trabalhar e pediu a José que ficasse de olho na criança. No entanto, enquanto o pai pegava em galhos para fazer o lume, Julen começou a correr pelo terreno. Quando estava entre 10 e 15 metros dele, caiu dentro do poço. José aproximou-se do buraco e, tal como a mulher, ainda ouviu o menino chorar. Ao fim de 30 segundos, Julen calou-se.

As versões contraditórias sobre o poço

Como as versões de todos os familiares batem certo, a polícia concentra-se agora em descobrir em que condições estava o poço para que Jullen tenha caído dentro dele. O proprietário do terreno garante que o funcionário que fez o furo de propeção de água nunca o tapou. A obra tinha sido feita entre 17 e 18 de dezembro sem contrato escrito. Questionado sobre porque é que essa obra não tinha licença, António respondeu que achava que o construtor era um especialista e que não sabia de que documentação precisava.

Já o construtor defende-se dizendo que Antonio lhe havia garantido que tinha todas as permissões para a obra. Foi contratado a 17 de dezembro e perfurou 150 metros no primeiro dia de obras, com recurso a uma máquina de rotopercussão com 22 centímetros de diâmetro que procurava as partes mais macias do terreno. No segundo dia escavou mais 110 metros. Como não encontrou água, deixou toda a terra que tinha retirado à volta do poço e diz que tapou a entrada com uma pedra de 15 kg.

Ninguém sabe entretanto como parte do poço tinha terra lá dentro. Nem como cairam tantos destroços sobre Julen.

