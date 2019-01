Córsega. Homem dispara sobre pessoas na rua. Há pelo menos dois feridos graves e três feridos ligeiros

Um homem disparou para um grupo de pessoas esta quarta-feira em Bastia, na região francesa a nordeste da ilha da Córsega. Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, relata a cadeia France Info. O atirador ter-se-á barricado depois dos disparos e estará cercado pela polícia. Segundo a France Info, tratar-se-á de um homem de 70 anos, morador do bairro onde o ataque aconteceu. Não se conhecem ainda as motivações do ataque.

Several injured in knife and gun attack on people in the street in Bastia in French island of Corsica. The shooter now reportedly holed up in a building surrounded by police. No word yet on motive so can't say if terror-related https://t.co/Pz2bYYzh8k

— Rory Mulholland (@mulhollandrory) January 30, 2019