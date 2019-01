Facebook compra privacidade a adolescentes através de anúncios no Snapchat

O Facebook tem pago a pessoas com entre 13 e 35 anos para instalarem um VPN de modo a espiar os utilizadores e recolher todos os seus dados e atividades. A notícia está a ser avançada pelo Tech Crunch. A ferramenta chama-se “Research” e é semelhante à aplicação Onavo Protect, que a Apple baniu em junho e foi retirada do mercado em agosto. Desta vez, este VPN não está disponível nas lojas de aplicações. E recompensa monetariamente quem o descarregar para o telemóvel desde que possa ter acesso a toda a atividade feita com esse dispositivo.

Um VPN, ou rede virtual privada, é um sistema que mascara o endereço IP de um dispositivo — um computador ou telemóvel, por exemplo — para que os sites não possam descobrir onde é que ele está. É um truque que pode ser usado para aceder a páginas da Internet proibidas num determinado país. No entanto, se não for seguro, o VPN abre uma brecha que deixa vulnerável a informação privada do utilizador. É dessa fragilidade que o Facebook se serve.

Desde 2016 que o Facebook transfere 20 dólares — o equivalente a 17,49 euros — a quem descarregar o “Research”, disponível tanto para dispositivos Android como iOS. A esse valor acresce uma “taxa de indicação”, que corresponde a uma gratificação pela venda da privacidade. Quem entrar nesse esquema do Facebook pode ter de enviar screenshots de determinadas páginas, como a lista de compras feitas na Amazon. No entanto, a aplicação não se apresenta como um produto Facebook: é distribuído pela BetaBound, uTest e pela Applause, empresas que testam software e analisam a sua utilização.

Quem instala este VPN sabe dele através de anúncios partilhadas no Snapchat, onde o “Research” é apresentado como um estudo: “Estamos à procura de participantes para estudo pago de investigação de redes sociais”. Quem clicar nesse anúncio terá acesso a uma página de inscrição assinada pela Applause onde surge um aviso: quem tiver entre 13 e 17 anos precisa do consentimento dos encarregados de educação. Só nessa altura surge outra mensagem, essa assim a revelar o envolvimento do Facebook, que diz: “Não há riscos conhecidos associados ao projeto, mas reconhece que a natureza inerente do projeto envolve o rastreamento de informações pessoais por meio do uso de aplicativos pelo seu filho. Será compensado pela Applause pela participação de seu filho”.

De acordo com aquilo que é explicado nos Termos e Condições apresentados no momento do download, a aplicação estará a funcionar em segundo plano em troca de 20 dólares entregues sob o formato de cartão e-gift. O utilizador pode ganhar mais 20 dólares extra caso convença outros amigos a participar. No entanto, ao instalar o software, o utilizador “está a permitir que o nosso cliente recolha informações, como quais aplicações estão no seu telefone, como e quando os usa, dados sobre as suas atividades e conteúdo nesses aplicativos, além de como outras pessoas interagem consigo ou com os seus conteúdos“.

“Também está a permitir que nosso cliente recolha informações sobre a sua atividade de navegação na Internet (incluindo os sites que visita e os dados que são trocados entre seu dispositivo e esses sites) e o seu uso de outros serviços online. Há alguns casos em que nosso cliente recolherá essas informações mesmo quando o aplicativo usar criptografia ou em sessões seguras do navegador”, avisa o mesmo documento.

Questionado pela Tech Crunch, o Facebook admitiu que é o autor do VPN “Research” e que o utiliza para recolher dados sobre hábitos de utilização. Mas prometeu deixar de utilizar o “Research” em dispositivos iOS.

