Festival ‘Forte’. Dave Clarke e Oscar Mulero atuam no evento da música eletrónica

O britânico Dave Clarke, conhecido como o “Barão do Techno”, e o espanhol Oscar Mulero vão marcar presença no festival de música eletrónica Forte, que vai decorrer de 22 a 25 de agosto em Montemor-o-Velho.

A organização do festival anunciou esta quarta-feira, em nota de imprensa, os primeiros nomes confirmados para a 6.ª edição do festival Forte, que vai decorrer no Castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Dave Clarke, de 50 anos, é um DJ, produtor e radialista britânico, apelidado por John Peel, da BBC, como o “Barão do Techno”, refere a organização do festival.

Ao longo das últimas décadas, editou vários singles e álbuns, fez remisturas de projetos como The Chemical Brothers, New Order e Underworld, sendo que o álbum “World Service Vol 1.” foi considerado pela revista Resident Advisor como o 9.º melhor álbum de misturas na década de 2000.

Para Montemor-o-Velho, traz consigo o seu último trabalho “The Desecration of Desire”, lançado em 2017, depois de um interregno de 14 anos na edição de álbuns de longa duração.

No festival de música eletrónica, vai também marcar presença o produtor espanhol Oscar Mulero, que começou a editar na viragem do século, sendo fundador do The Omem Club, em Madrid, e responsável pelas editoras Warm Up e Pole.

Segundo a nota de imprensa do Forte, o espetáculo de abertura estará a cargo do mexicano Murcof e do artista visual francês Malo Lacroix.

Para o festival, estão também já confirmados os nomes de Anthony Linell aka Abdulla Rashim, Boston 168, Chrstinne, Forest Drive West, Freddy K, Kr!Z, Neon Chambers (Sigha & Kangding Ray), Phase Fatale, Polar Inertia, Rhys Fulber (Front Line Assembly) e TR-101 (Sleeparchive & Dj Pete).

De acordo com a organização, o festival trabalha juntamente com a Universidade de Coimbra numa “aventura das descobertas do código criativo, que culminará num abundante diálogo entre muralhas do Castelo de Montemor-o-Velho”.

A organização vinca ainda que a promoção de medidas ecológicas “mantêm-se centrais nas preocupações do festival”.

De momento, há uma edição limitada de mil bilhetes para todos os dias do evento à venda por 100 euros, com campismo incluído, sendo que o preço normal dos bilhetes à porta será de 160 euros.

A capacidade do festival está limitada a 5000 pessoas por dia.

