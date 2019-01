“Guaidó” ou “Guiado”? Erro de John Bolton no Twitter deu origem a uma caricatura

John Bolton enganou-se a escrever o nome de Juan Guaidó e as redes sociais não perderam tempo em reagir. Nem tão pouco a agência noticiosa russa Sputnik que se apressou a fazer uma caricatura em que Trump comanda o autoproclamado Presidente interino da Venezuela.

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos “batizou” na sua conta no Twitter, Juan Guaidó de Juan “Guiado”. E não corrigiu o erro, levando os opositores do presidente da Assembleia Nacional a não perderem a oportunidade para o chamarem de fantoche dos EUA.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 27, 2019