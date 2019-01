Jorge Jesus já tem proposta: “Milhões há muitos, o verdadeiro desafio está nas Bragadas”, um clube das distritais

Jorge Jesus rescindiu com o clube Al-Hilal da Arábia Saudita por mútuo acordo e expressou um desejo: “Vou regressar ao futebol português e nada tem a ver com as pessoas do Al-Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos objetivos”. Não se conhecem ainda propostas dos três grandes do futebol português — Benfica, F. C. Porto ou Sporting –, mas Jorge Jesus já tem um convite oficial. É um de clube das distritais de Lisboa — o Grupo Recreativo Desportivo Bragadense.

Escutámos a palavra do mister Jesus e hoje soubemos que terminou a sua aventura pela Arábia Saudita. Por isso mesmo, não queremos deixar Jesus sem propostas e avançamos desde já com uma oferta!”, lê-se numa mensagem, publicada na página do clube que desafia Jesus no Instagram.

O clube das distritais de Lisboa detalha o convite, não vá Jorge Jesus ter ficado interessado: “Milhões há muitos, o verdadeiro desafio está nas Bragadas, um futebol no pelado e com uma equipa que neste momento ocupa o último lugar da 1ª divisão distrital de Lisboa. O convite fica feito!”

O treinador de futebol trocou o Sporting pela Arábia Saudita, no final de uma época conturbada em que os leões terminaram em 3º lugar e Jorge Jesus foi alvo, juntamente com os jogadores, de uma invasão agressiva de adeptos ao centro de estágios do Sporting, a Academia de Alcochete.

Na publicação do primeiro convite oficial ao treinador português, feito por este clube das distritais, foi identificada uma página humorística dedicada ao treinador na plataforma Instagram, chamada “JJ BÓÇE“. A página tem 223 mil seguidores nesta rede social e tem publicações como as seguintes:

