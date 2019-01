Parlamento pode receber auditoria à Caixa “provavelmente ainda hoje”, diz Teresa Leal Coelho

A presidente da comissão de Orçamento e Finanças, Teresa Leal Coelho, admite que o relatório da auditoria independente à gestão da Caixa Geral de Depósitos possa ser entregue ao Parlamento até ao fina da semana, ou “provavelmente ainda hoje”,

A informação foi dada na sequência de conversas telefónicas com o presidente da CGD e com o Governador do BdP sobre o envio do relatório final da auditoria da EY e que ocorreram ao mesmo tempo que o ministro das Finanças estava a ser ouvido na comissão sobre o tema.

“Foi uma longa marcha, com uma fuga de informação pelo meio, e de um relatório que nem sequer é o relatório final. É preciso garantir que não volta a acontecer uma informação [deste tipo, pedida pelos deputados] levar sete meses a chegar à Assembleia”, disse Teresa Leal Coelho.

Esta resposta surge depois de a procuradora-geral ter informado o Parlamento de que não existiam objeções à entrega do documento ao Parlamento do ponto de vista do segredo de justiça. A Caixa já tinha admitido esta terça-feira que ia entregar o documento, mas depois de extirpada de informação protegida pelo sigilo bancário.

