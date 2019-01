Aprovado programa de qualificação para trabalhadores da Administração Pública

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um programa para reforçar os níveis de qualificação dos funcionários da administração pública, anunciou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

O programa dirigido aos funcionários públicos insere-se no Programa Qualifica, que beneficiou até ao momento 277 mil trabalhadores do setor privado, adiantou a ministra da Presidência, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

Através daquele programa, o Governo pretende “dotar os trabalhadores da Administração Pública de qualificações e competências que potenciem o desenvolvimento dos seus percursos profissionais”.

O modelo aprovado prevê a criação de centros próprios para a qualificação dos funcionários públicos, mas também a celebração de acordos com os centros que já existem para os trabalhadores do setor privado, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Continuar a ler