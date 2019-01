As imagens do frio que já matou oito pessoas nos EUA

Pelo menos oito pessoas terão morrido nos EUA devido à vaga de frio histórica que se está a fazer sentir na zona centro-norte do país, o chamado Midwest. Um desses mortos, segundo o The New York Times, foi um homem de Milwaukee que terá decidido usar uma pá para limpar a neve à frente da garagem de sua casa e caiu inanimado. As autoridades recomendam que se evite, dentro do possível, andar no exterior, sobretudo ao anoitecer e durante a madrugada — quem tiver de andar no exterior, além de cumprir os conselhos habituais nestas situações, deve evitar respirar fundo para evitar danos nos pulmões.

Escolas fechadas, voos cancelados e, até, carris de caminhos de ferro incendiados para garantir que as linhas se mantêm em condições de permitir viagens de comboio. Os avisos à população sublinham que estar sem luvas por apenas um ou dois minutos pode levar ao congelamento dos dedos, consequência das temperaturas negativas que rondam os 30º graus celsius negativos, com uma sensação de frio que ronda os 50ºC em algumas zonas.

Veja na fotogaleria as melhores imagens da vaga de frio histórica que está a afetar os EUA, e que ainda deverá continuar mais alguns dias. A expectativa dos meteorologistas é que a partir de domingo as temperaturas possam aproximar-se do que é mais habitual para esta altura do ano, embora com temperaturas mínimas claramente abaixo de zero.

Além dos alertas para quem anda no exterior, as autoridades estão a avisar os senhorios das casas que estes podem enfrentar multas de 500 dólares por dia caso não assegurem que os sistemas de aquecimento estão a funcionar adequadamente nas casas onde vivem os seus inquilinos.

Segundo o Chicago Tribune, as temperaturas nesta manhã de quinta-feira podem atingir os 32º no aeroporto Chicago O’Hare, o que empataria o mínimo histórico que foi registado em janeiro de 1985.

A principal causa apontada para esta vaga de frio é uma massa de ar gelada que deveria estar a cima do Pólo Norte e que se encontra, anormalmente, em latitudes mais baixas, trazendo o clima do Ártico para os Estados Unidos. Os cientistas apelidam-na de “vórtice polar” e, segundo o New York Times, estes eventos climáticos têm-se tornado frequentes nos últimos anos, mas os cientistas ainda não encontraram uma explicação plausível para o fenómeno.

