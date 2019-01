Bolton aconselha Maduro a retirar-se e ir para uma praia longe do país

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, aconselhou esta quinta-feira o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que aceite a amnistia que lhe ofereceram para sair do poder e se retire para uma praia longe do país.

“Desejo a Nicolás Maduro e aos seus principais assessores uma prolongada e tranquila reforma, vivendo numa bonita praia algures longe da Venezuela”, escreveu Bolton na rede social Twitter.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

