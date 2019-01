Colégios. Estado não pagou apoios a famílias carenciadas e vai repetir falha este ano

No passado ano letivo, o Governo não transferiu as verbas necessárias para que todas as famílias com filhos a estudar em escolas privadas pudessem receber o apoio financeiro a que têm direito por lei. E, este ano, a situação vai voltar a repetir-se, como a própria DGAE — Direção Geral da Administração Escolar já assumiu junto dos diretores. Em causa estão os colégios com contratos simples e de desenvolvimento, nos quais a mensalidade é paga de acordo com os rendimentos do agregado, sendo o restante suportado pelo Estado.

Para já, é impossível saber quantas famílias ficaram sem receber o apoio a que têm direito, já que cada colégio tentou resolver a situação à sua maneira. Pelo menos um deles pondera levar o Ministério da Educação a tribunal.

Tivemos de tudo. Houve colégios que disseram aos pais que não receberam o apoio para reclamar junto do governo, houve outros que suportaram o diferencial. A solução dependeu muito da capacidade económica de cada colégio e do valor em falta que não foi transferido pelo Ministério da Educação”, explica ao Observador Rodrigo Queiroz e Melo, diretor da AEEP, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particulares.

No início do ano, as escolas enviam para a tutela a lista de alunos que têm direito a receber ajuda financeira do Estado para pagar mensalidades, calculada com base nos rendimentos da família. Estes contratos de apoio aos alunos estão previstos na lei e no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior. O dinheiro chega meses mais tarde, em duas ou três tranches, e as escolas entregam-no às famílias. Outros colégios optam por fazer o desconto imediato aos estudantes e quando o dinheiro chega fica no estabelecimento de ensino.

As regras estão definidas na lei e não é habitual haver problemas. Até ao ano passado, como o Observador avançou em fevereiro. Pela primeira vez, desde que estes apoios existem, estabelecia-se que o valor máximo da contrapartida financeira a atribuir aos alunos não poderia ultrapassar o valor entregue no ano anterior.

Esta decisão coincidiu com a mudança de quem gere o processo: passou das mãos da DGesTE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) para a DGAE. No entanto, não houve nenhuma alteração legislativa no sentido de estabelecer tetos, como o próprio Ministério da Educação confirmou na altura ao Observador. A verdade é que o dinheiro não chegou e a ameaça da DGAE foi cumprida: nenhum colégio recebeu nem mais um cêntimo do que aquele que tinha recebido no ano anterior, nem para os chamados contratos simples (1.º ciclo e seguintes) nem para os contratos de desenvolvimento (pré-escolar).

Em Braga, no Colégio Dom Diogo de Sousa, vários pais que ficaram sem o apoio estatal foram aconselhados pela escola a reclamar junto da tutela. E o próprio estabelecimento de ensino pondera pôr o ministério de Tiago Brandão Rodrigues em tribunal.

“Consideramos que a posição do Ministério da Educação é absolutamente ilegal. Pedimos um parecer jurídico e estamos a estudar a situação para decidir se o colégio vai ou não colocar o ministério em tribunal. Ele não alterou a legislação, não alterou as regras de apoio financeiro às famílias, não alterou nada. Internamente, decidiu que não vai pagar mais do que pagou no ano 2016/2017. O parecer, que é da autoria de José Brandão Proença e de Luís Heleno Terrinha, é arrasador para o Ministério da Educação”, explica António Araújo, administrador do Colégio Dom Diogo de Sousa, em Braga.

Há quase um ano, enviaram também uma queixa ao Provedor da Justiça, mas até à data não obtiveram qualquer resposta.

Na escola bracarense, frequentada por 2024 alunos que se dividem entre o 1.º e o 12.º ano de escolaridade, 32 estudantes ficaram sem apoio. Sem indicações da DGAE sobre como escolher entre quem recebia ou não o apoio, mesmo tendo legalmente direito a ele, o colégio decidiu não pagar aos estudantes que iam abandonar o estabelecimento de ensino.

“Aqui no colégio, no ano letivo 2017/18 eram necessários mais 19.453,34 euros para o contrato simples do que no ano anterior. A DGAE pediu todos os processos para serem analisados, nós enviámos e repetidamente pedimos para que fossem definidos critérios de escolha. Nunca nos disseram nada. E segundo os contratos que assinámos, ficamos obrigados a aceitar todos os alunos que tenham direito a apoio financeiro, mas depois o Estado não cumpriu”, sublinha António Araújo.

No seguimento da decisão do colégio, surgiram as reclamações dos encarregados de educação quando perceberam que não iam receber um apoio a que têm direito por lei. “Nós dissemos aos pais para fazerem o favor de tratar com a DGAE. Eles não gostaram da brincadeira porque receber várias cartas de encarregados de educação causa-lhes trabalho”, sustenta.

Há ainda um senão na história. No ano letivo passado, a comunicação da DGAE chegou às escolas já depois de o ano letivo ter começado e estas foram confrontadas com as alterações inesperadas. Este ano, o caso é ligeiramente diferente, já que havia a expectativa dos diretores de que a DGAE insistisse nas mesmas regras.

O ano passado, as regras mudaram a meio do jogo e este ano está a acontecer a mesma coisa. É que, em bom rigor, ainda não saiu legislação para isto. Só houve uma comunicação interna do ministério a dizer que as regras são as mesmas do ano passado”, explica o administrador do colégio.

Para já, pediram aos pais para entregar os documentos mais cedo do que é habitual e estão a tomar nota de quem entrega depois do prazo. Essas famílias poderão vir a ficar sem o apoio. “Continuaremos a dizer aos pais que devem reclamar junto do Ministério de Educação o pagamento a que têm direito. O Governo tem de assumir esta responsabilidade”, sublinha António Araújo.

Menos 90€ por família podem transformar-se em menos 250€

Em Lisboa, na Escola de Pedro Nunes, a solução adotada por Rodrigo Ribeiro, diretor do colégio, foi diferente. Recusou-se a escolher entre quem recebia ou não os apoios estatais, reuniu-se com todos os encarregados de educação que tinham direito a apoio e foi votada a sua sugestão: quando o dinheiro chegasse seria distribuído por todas as famílias. A boa notícia é que todos recebiam. A má é que o valor seria menor do que o esperado.

No entanto, quando a transferência foi feita os encarregados de educação tiveram de assinar um recibo em como tinham recebido o valor que lhes era devido na totalidade, já que a DGAE não aceitava que o documento fosse passado com o valor parcial, explica Rodrigo Ribeiro.

Este ano, a situação está mais complicada, mas os pais sabem à partida com o que contam. Na primeira reunião que teve com os encarregados de educação, logo no início do ano letivo, o diretor alertou para a situação. Acontece que teve um aumento grande de alunos a pedir apoio.

“O ano passado estávamos a falar de uma diferença de 90 euros para cada pai, este ano, com os valores que já apurei, são 250 euros de diferença. Ou seja, no escalão 4, que recebe o apoio máximo de 500,82 euros, isto representa receber precisamente metade do que era suposto. Vamos voltar a apresentar esta solução aos encarregados de educação, mas é preciso que estejam de acordo. Até porque o ministério obriga a que o recibo seja passado na totalidade do apoio e não da verba que é recebida, o que levanta algumas questões legais”, defende Rodrigo Ribeiro.

Na Escola de Pedro Nunes, este ano 35% dos estudantes estão em agregados familiares com rendimentos que lhes permitem ter apoio do estado. “O ano passado tinha 38 alunos, este ano tenho 50. E este acréscimo de 12 estudantes nem sequer são alunos novos, são famílias que já cá tinham os filhos, mas em que a situação financeira mudou”, explica ao Observador.

Da DGAE continua a ouvir o mesmo: “A resposta é a mesma que já ouvimos várias vezes, não se paga mais do que naquele ano. Escolher um ano específico parece-me muito redutor, podiam ter optado por uma média… Aqui tivemos o azar de calhar ser um ano com muitos menos alunos a pedirem apoio.”

Na Escola de Pedro Nunes, no ano passado, o valor total dos apoios nem sequer ultrapassou o valor de 2016/2017. Nos contratos de desenvolvimento, do pré-escolar, ultrapassaram em 900 euros o teto, enquanto que nos simples desceram 7000 euros. Apesar de haver uma poupança global de quase 6000 euros, os 900 em falta nunca chegaram.

“Eu gostava de saber qual foi a diferença entre o que o Estado transferiu para os colégios em relação ao pagou ano anterior. Gostava de perceber qual foi a diferença e se, de facto, não havia verba para fazer os pagamentos”, critica Rodrigo Ribeiro.

Já Rodrigo Queiroz e Melo, da AEEP, diz que este é um excelente exemplo da situação atual, porque acontece dentro da mesma escola. “A ameaça da DGAE cumpriu-se. Temos situações inaceitáveis, congregações religiosas que têm mais do que um colégio, em que a pessoa jurídica é a mesma, em que a soma do valor para a congregação estava dentro do ano anterior, mas havia variações dentro dos colégios — uns precisavam de mais outros de menos — e ficou a faltar dinheiro. No caso da Escola de Pedro Nunes, o inaceitável acontece dentro das mesmas quatro paredes.”

Acima de tudo, Queiroz e Melo considera que o que está em causa é uma decisão política. “Isto não é uma questão técnica. Isto é filosofia de base: se acabarem os contratos simples não há nenhum problema para este ministério. Politicamente o apoio à família no privado é algo que este Governo detesta. E há um dado que é importante ter: em 2013, o privado representava 19,3% do sistema educativo, em 2016 já estava 20, 4%. É só um ponto de aumento, mas são dois dígitos. O que se está a criar em Portugal não é o fim do particular, é a segregação do sistema de ensino. Há cada vez uma percentagem maior de estudantes nos colégios, mas são os que podem pagar e assim criamos sistemas sociais paralelos.”

O problema, acredita, é ainda maior quando se sai dos centros urbanos. “Este é um Governo que fala tanto em solidariedade, integração e inclusão e está a provocar uma exclusão muito pérfida. Em Lisboa, Porto, Coimbra nota-se menos, mas no mundo rural onde estavam as escolas com os contratos de associação — algumas tinham 1500 alunos, agora têm 400 — o que se vê é que os alunos vêm das pequenas cidades à volta, em vez de serem os da zona geográfica, porque o colégio é muito bom. Os donos das pequenas empresas estão no colégio, e os outros, os do campo, estão a ir para o agrupamento. E isto tem um impacto local social brutal que é inadmissível. É a segregação do ensino”, conclui Rodrigo Queiroz e Melo.

O Observador contactou o Ministério da Educação, mas até à data de publicação deste texto não foi possível obter uma resposta.

