Comissão de Inquérito à CGD. PS, PSD, Bloco e CDS apresentam texto comum

Ferro Rodrigues pediu e os partidos obedeceram. Depois de, na conferência de líderes de quarta-ferira, o Presidente da Assembleia da República (PAR) ter pedido aos grupos parlamentares a chegarem a consenso quanto ao âmbito de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, PS, PSD, Bloco de Esquerda e CDS entenderam-se e chegaram a um texto comum. O PCP é o único partido que fica fora desta equação.

Não é propriamente uma surpresa. Os centristas apresentaram, na reunião de ontem, um texto para definir o âmbito desta comissão. O Bloco de Esquerda e o PS manifestaram de imediato a vontade de apresentar também um documento autónomo. Vendo que havia a possibilidade de haver mais de um diploma para o mesmo efeito, Ferro Rodrigues sugeriu aos partidos que se entendessem e chegassem a um texto comum. Uma ideia a que ninguém se opôs. Os contactos começaram logo na tarde de quarta-feira. Aos três partidos juntou-se o PSD. Na manhã desta quinta-feira, o texto ficou fechado.

A base de argumentação do documento único, a que o Observador teve acesso, é idêntica àquela que constava do texto inicial do CDS. Os centristas propunham que o objeto da Comissão de Inquérito se focasse em quatro aspetos: “avaliar os factos que fundamentaram a necessidade da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos”; “apurar as práticas da gestão da Caixa Geral de Depósitos no domínio da concessão e gestão de crédito desde o ano de 2000 pelo banco em Portugal e respetivas sucursais no estrangeiro”; “apreciar a atuação dos órgãos societários da CGD, incluindo os de administração, de fiscalização e de auditoria, dos auditores externos, dos Governos, bem como dos supervisores financeiros”; e “averiguar as contradições entre as declarações proferidas nas audições da I Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco e as informações do relatório de auditoria da Ernst and Young”. O texto comum mantém estas quatro vertentes para estabelecer o âmbito da nova comissão, embora com ligeiras alterações de redação. O prazo de funcionamento, esse, é o mesmo pedido pelos centristas: 120 dias.

A maior diferença face ao documento do CDS está na parte de contexto. Os democratas-cristãos apontavam responsabilidades a PS, Bloco de Esquerda e PCP pelo facto de a primeira Comissão de Inquérito à CGD ter acabado sem conclusões. Essa referência foi eliminada do texto final. O texto comum vai ser votado em plenário no dia 14 de fevereiro.

