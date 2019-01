Concurso para as obras do Sistema de Mobilidade do Mondego avança na próxima semana

O lançamento do concurso para as obras do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) ocorrerá na próxima segunda-feira, depois de o Governo ter aprovado esta quinta-feira uma autorização de despesa no valor de 85 milhões de euros.

No final de uma reunião do Conselho de Ministros, realizada esta quinta-feira, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou a aprovação das “autorizações de despesa para o avanço imediato da obra”, através da reprogramação do programa Portugal 2020.

Depois dos trâmites de concursos, a obra propriamente dita “entrará pelo ano de 2020 fora”, de forma a que o sistema possa começar a ser operado em 2021, “ainda que de modo faseado”.

De acordo com o ministro, além da aprovação de 85 milhões de euros para investimento na infraestrutura, foram aprovados investimentos a realizar na estação de Coimbra-B (15 milhões) e em material circulante (20 milhões), que também terão financiamento comunitário.

Esta é uma solução de “metrobus”, de autocarros elétricos que, segundo o ministro, pretende recuperar a mobilidade entre os concelhos da Lousã, de Miranda do Corvo e de Coimbra.

“A solução de ferrovia pesada já não servia a população”, considerou o ministro, destacando que esta solução permitirá servir melhor as populações, é mais eficiente e tem em conta a descarbonização.

