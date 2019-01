Detido suspeito de homicídio de jovem em Moimenta da Beira

Os factos terão ocorrido na madrugada de quarta-feira, 30 de janeiro, sendo a vítima, uma mulher de 25 anos, cujo corpo foi encontrado pelo filho mais velho, de cinco anos, que deu o alerta.

Já esta quinta-feira, em comunicado, a Polícia Judiciária adiantou ter identificado, através da Unidade Local de Vila Real, um homem, de 26 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio, em Moimenta da Beira. “As diligências investigatórias, imediatamente desencadeadas após o conhecimento da situação, levaram à identificação do presumível autor, bem como à apreensão de vários elementos de prova”, descrevem.

O detido irá ser presente às Autoridades Judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

José Alberto Requeijo, o comandante dos bombeiros voluntários desta localidade, contou ao JN que a vítima era mãe de duas crianças, que viviam com ela — com dois e cinco aos, respetivamente. Terá sido o menino mais velho que avisou a avó, que vivia no mesmo prédio. Esta terá sido a versão inicial dos factos, contudo, há uma nova versão (divulgada por fonte do jornal nortenho na GNR) que afirma ter sido a irmã da vítima a soar o alarme. Ela ficou a tomar conta dos sobrinhos durante a noite para a irmã ir trabalhar (era funcionária num bar), quando foi a casa da vítima para preparar uma das crianças para ir para a escola, deparou-se com o cadáver.

