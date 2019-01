Época tauromáquica abre sexta-feira e setor prevê aumento de público

A temporada tauromáquica em Portugal abre na sexta-feira, em Mourão, no Alentejo, prevendo o setor um “acréscimo” de público, este ano, embora mantendo o mesmo número de espetáculos da época de 2018, cerca de 170.

O presidente da Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos (APET), Paulo Pessoa de Carvalho, disse esta quinta-feira à agência Lusa que o setor prevê um “aumento” de público nas praças de touros, na sequência da “tendência verificada nos últimos dois anos”.

“Este ano, vamos também voltar ao debate contra e a favor das touradas, que tem ajudado as pessoas a definirem-se. Temos sentido da parte dos políticos uma maior facilidade em aclarar aquilo que são as suas crenças e as questões em torno do respeito pela liberdade”, disse.

Paulo Pessoa de Carvalho, que também preside à Federação Portuguesa de Tauromaquia (Prótoiro), previu que os empresários vão voltar a apostar nos festejos que apresentem “qualidade”, em detrimento dos espetáculos “em grande quantidade”. “As pessoas procuram, cada vez mais, as coisas boas, as corridas de toiros com qualidade, portanto, a qualidade é obrigatoriamente o caminho”, defendeu.

De acordo com o relatório da Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) publicado no seu sítio na Internet, realizaram-se 173 espetáculos tauromáquicos em Portugal continental no decorrer de 2018.

A temporada tauromáquica abre na sexta-feira, em Mourão, no distrito de Évora, com a realização de um festival taurino de beneficência, que reúne figuras do toureio de Portugal e Espanha. Inserida nas tradicionais festas em honra de Nossa Senhora das Candeias, a iniciativa vai reunir em praça, a partir das 15h00, a cavaleira Ana Rita e os espadas Pepe Luís Vasquez, Octávio Chacón, Nuno Casquinha, Román e Manolo Vasquez.

Neste festejo vão ser lidados seis touros de Murteira Grave e as pegas, na parte do toureio a cavalo, são asseguradas pelos forcados amadores de Monsaraz. Os eventuais lucros revertem a favor do Abrigo Infantil de Mourão.

A época tauromáquica abre todos os anos no dia 1 de fevereiro em Mourão e, tradicionalmente, encerra a 1 de novembro com um espetáculo no Cartaxo, no distrito de Santarém. Em 2018, a tradição foi “quebrada”, tendo sido realizado o último espetáculo da época na Arena d’Évora, a 28 de outubro.

