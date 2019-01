Guaidó revela que teve “reuniões clandestinas” com as forças armadas venezuelanas

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional venezuelana, revela em artigo de opinião publicado no The New York Times que teve “reuniões clandestinas” com membros das forças armadas e das forças de segurança — e confirmou a ideia já avançada anteriormente de que será dada amnestia a todos os militares, exceto aqueles que venham a ser condenados por crimes contra a humanidade. “A maioria daqueles que estão no serviço militar concordam que os problemas do país chegaram a um ponto inadmissível”, argumenta Juan Guaidó.

Há uma escassez grave de medicamentos e comida, um número crescente de crianças estão a sofrer de malnutrição e doenças que tinham sido erradicadas voltaram a aparecer. Temos uma das maiores incidências de crime de homicídio em todo o mundo, o que é agravado pela perseguição brutal do governo aos seus opositores. Esta tragédia provocou o maior êxodo de pessoas na história da América Latina, com três milhões de venezuelanos a viverem fora do país.”

O presidente da Assembleia Nacional recusa a ideia de que se tenha “autoproclamado” chefe do Estado. “Não foi por minha decisão que assumi a posição de Presidente naquele dia, mas por respeito à Constituição”, cujo artigo 233º define que à falta de um chefe do Estado eleito, o poder passa para a Assembleia Nacional até que possa haver eleições livres e transparentes. O texto é escrito em inglês, num jornal norte-americano, mas dirige-se, logo no título, aos “venezuelanos”: “a nossa força estará na união”.

Guaidó, que argumenta que mais de 50 países reconheceram a Assembleia Nacional como principal autoridade neste momento, reconhece que para que a transição possa ser feita com “o mínimo de derramamento de sangue” será necessário o “apoio dos contingentes militares chave”. “O tempo de Maduro está a acabar, mas para gerir a sua saída com o mínimo de derramamento de sangue, toda a Venezuela tem de se unir para impor um fim definitivo para este regime”, escreve Juan Guaidó, pedindo, para isso, o “apoio de todos os governos, instituições e indivíduos pró-democráticos, por todo o mundo”.

Num texto onde assume um tom muito pessoal, Guaidó diz que ainda estão alojadas no seu corpo balas que o atingiram durante “protestos pacíficos” em 2017 — “um pequeno preço a pagar, quando comparado com os sacrifícios feitos por muitos compatriotas”, incluindo pelo fundador do partido de Guaidó, Leopoldo López, que está preso há cinco anos. O presidente da Assembleia Nacional lembra, também, os amigos que perdeu e as dificuldades que viveu nas chuvas torrenciais que mataram milhares de pessoas poucos meses depois da subida ao poder por Hugo Chavez. Essa foi uma das experiências que, diz, lhe deu a “resiliência” que está a empregar neste processo.

Juan Guaidó aparece, também, esta quinta-feira, numa entrevista ao espanhol El País (feita por telefone). Em declarações onde agradece o apoio do Parlamento Europeu, cujo presidente considerou Guaidó o “nosso interlocutor”, o presidente da Assembleia Nacional venezuelana defende que “na Venezuela não há risco de uma guerra civil”, porque “90% das pessoas no país querem a mudança”.

Mas Guaidó reconhece que “existe o risco de violência” — aliás, essa violência já está a existir. “Mataram dezenas de jovens na última semana. Mais de 140 em 2017”, acusa o presidente da Assembleia Nacional, que diz que o país vive numa ditadura e que, “se a usurpação cessar, por exemplo, amanhã, será iniciado um processo de transição e em seis, nove, no máximo 12 meses haverá eleições livres no país”.

Continuar a ler