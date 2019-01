Lisboa. Homem atingido a tiro de caçadeira na Ajuda

Um homem com cerca de 30 anos foi baleado, na zona da Ajuda, ao início da manhã desta quinta-feira. A vítima terá sido atingida com um tiro de caçadeira cerca das 6h40, na Rua Francisco Benevides, na Ajuda, por duas pessoas que se puseram em fuga em Lisboa, avança o Correio da Manhã.

Segundo a fonte, o homem foi assistido na via pública, apresentava ferimentos na zona lombar, braços e pernas, e foi transportado pela viatura médica do Hospital de São Francisco Xavier e pelos Bombeiros e Campo de Ourique, pelas 7h35.

O incidente ocorreu na Rua Fonseca de Benevides e no local esteve o INEM e a PSP. As causas do crime estão ainda por apurar e a vítima deverá ser interrogada pelas autoridades assim que recuperar. As principais causas apontadas são um possível ajuste de contas ou um assalto.

