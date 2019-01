Já se sabe quem vai fazer de David Bowie no filme “Stardust”

Depois do estrondoso sucesso de “Bohemian Rhapsody”, filme que retrata o percurso de Freddie Mercury e da banda Queen até ao mítico concerto Live Aid de 1985, vem aí mais um filme inspirado na vida de uma das maiores referências da música. O filme vai chamar-se “Stardust” e irá “explorar a primeira viagem de David Bowie aos Estados Unidos da América no início dos anos 1970 e as origens da personagem Ziggy Stardust“, o mais conhecido e duradouro alter-ego do músico inglês, relata a revista Pitchfork. A revista digital Deadline e a Screen International avançam que o escolhido para protagonizar o filme e interpretar o papel de “camaleão da pop” é o músico e ator Johnny Flynn, de 35 anos.

Johnny Flynn é mais conhecido pela sua carreira musical, que dura há mais de uma década e já originou a gravação e edição de um EP e sete álbuns (dois dos quais ao vivo), do que pela sua carreira de ator. O músico, cantor e líder do grupo Johnny Flynn & The Sussex Wit já participou, no entanto, em peças de teatro, em filmes e em séries como “Genius” (na qual interpreta o papel de um jovem Albert Einstein) e “Lovesick”.

Flynn nasceu em Joanesburgo, em 1983, filho de Caroline Forbes e de um conhecido ator e cantor inglês, Eric Flynn. Porém, cresceu no Reino Unido, para onde a família se mudou quando Johnny tinha apenas dois anos. Multi-instrumentista, sabe tocar violino, trompete e guitarra, tendo estudado música mas também representação na Academia de Arte Dramática Webber Douglas, em Londres.

Além de Johnny Flynn, o elenco deverá contar com Marc Maron (comediante, ator e autor de podcasts populares de entrevistas, com passagens pelo “Late Show With David Letterman” e pela série “Glow”, entre outros trabalhos) e Jena Malone, atriz que interpretou a personagem Johanna Mason nos filmes “The Hunger Games: Os Jogos da Fome”. Malone deverá fazer de Angie, a primeira mulher de David Bowie, enquanto Marc Maron interpretará um executivo da indústria que trabalha para a editora de Bowie e o acompanha na sua primeira viagem aos EUA.

O argumento do filme será da autoria do pouco conhecido Cristopher Bell e a realização ficará a cargo de Gabriel Range (cineasta de “Eu, Escrava”). A produção do filme deverá começar já este verão.

