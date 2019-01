Jornalistas espanhóis, franceses e colombianos detidos em Caracas

As autoridades venezuelanas detiveram na quarta-feira três jornalistas estrangeiros, além de um motorista venezuelano que trabalha com a agência espanhola EFE. Gonzalo Domínguez Loeda foi levado por agentes dos serviços secretos ligados ao regime de Nicolás Maduro. Os agentes entraram no hotel onde estava hospedado o jornalista espanhol (que viajou para Caracas no início do mês para cobrir a crise no país) e, além de Loeda, foi, também, detida uma produtora televisiva colombiana chamada Mauren Barriga.

Horas antes, também tinha sido levado pelas autoridades um fotojornalista colombiano, Leonardo Muñoz, que estava com o motorista contratado pela EFE para trabalhar com o fotojornalista — o motorista chama-se Jose Salas, segundo informação avançada pela agência noticiosa. O fotojornalista foi inicialmente dado como desaparecido, mas a delegação da EFE em Caracas já confirmou que Leonardo Muñoz foi levado pelas autoridades.

O governo espanhol exigiu, já esta quinta-feira, que sejam “colocados imediatamente em liberdade” as pessoas detidas, criticando “energicamente” as detenções por parte do Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Já na quarta-feira foram detidos dois jornalistas da estação francesa Quotidien, uma informação foi avançada pela própria estação francesa e confirmada por “fontes diplomáticas francesas” ao El País. Os repórteres terão sido detidos quando recolhiam imagens dos arredores do Palácio de Miraflores, a residência oficial da presidência da Venezuela, segundo a agência de notícias francesa France Presse.

Ainda não existe informação que indique que estes jornalistas franceses já tenham sido libertados, como estava a tentar fazer a embaixada francesa em Venezuela.

No início da semana, foram detidos (e, depois, deportados) dois jornalistas do Chile.

