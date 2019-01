Militares cercam e entram na casa de Guaidó

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e autoproclamado Presidente interino daquele país, Juan Guaidó, queixou-se esta quinta-feira de que elementos das forças de ação especial entraram no apartamento da sua mulher.

O alerta foi dado pelo próprio Juan Guaidó, enquanto apresentava o seu plano político e económico para o país. “Senhores da FAES, estou com a minha esposa, a minha filha está em minha casa e faço[-vos] responsável de qualquer coisa e intimidação que podem fazer à minha bebé, de apenas 20 meses, que é o que têm feito a todo este país”, disse Juan Guaidó esta quinta-feira.

#URGENTE: Mientras el Presidente @jguaido presenta a los venezolanos el Plan País, funcionarios del FAES rodean su casa donde se encuentra su pequeña hija. Aquí sus palabras: pic.twitter.com/NkJDJaaoLw — Lester Toledo (@LesterToledo) January 31, 2019

De acordo com um tweet do senador norte-americano Marco Rubio, próximo da oposição venezuelana, a filha de Juan Guaidó estava em casa com uma avó à altura da entrada da polícia naquela casa.

Num tweet publicado na conta pessoal de Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela disse que responsabilizava diretamente Nicolas Maduro pela “integridade” da sua filha.

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) January 31, 2019

Na comunicação que fez no púlpito da apresentação do Plan País, Juan Guaidó disse: “Daqui saio para a minha casa e saímos todos juntos, estou certo disso”. E foi isso que fez, rodeado de jornalistas e apoiantes. “Na Venezuela, não nos metemos com a família das pessoas”, disse, já com a sua filha ao colo.

#Envivo Juan Guaidó habla sobre la llegada del FAES a su residencia @vpitv https://t.co/Aoivc4vblr — VPItv (@VPITV) January 31, 2019

