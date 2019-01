O “pequeno Nicolás” está de regresso e quer conquistar a Europa

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, mais conhecido como “o pequeno Nicolás” , está de regresso à cena política espanhola e pretende concorrer às eleições europeias como cabeça de lista do projeto político “Influencia Joven” — que o próprio criou e que tem procurado apoio por toda o país.

Segundo garantiu ao jornal El Español, na próxima semana já terá prontos os estatutos necessários para registar e oficializar o seu partido que, até agora, tem assentado quase integralmente num manifesto fundador. De acordo com esse documento, a força motriz deste movimento são “jovens espanhóis e europeus” que sentem ter “a responsabilidade de fazer com que a juventude desperte e reclame aquilo que lhe pertence”, por outras palavras, é um partido para millennials desencantados que “não terá ideologias mas sim ideias.” Este “Influencia Joven”, que se assume como sendo “não político”, pretende aproveitar o desencanto dos espanhóis com idades entre os 18 e os 35 anos, a “geração mais preparada e que quer ver o seu esforço recompensado.”

Nicólas não será a única cara conhecida deste movimento que se apresentará formalmente em meados de fevereiro. Segundo o que se sabe até agora, estão recrutados ainda um humorista famoso, proprietários dos grupos de hotelaria e restauração mais “in” de Madrid, pessoas ligadas à Educação, médicos e até… Influencers. Pelo menos é isto que “o pequeno Nicolás” afirma.

Na lista de medidas que o movimento político quererá promover encontram-se planos como a fundação do Ministério do Empreendorismo ou a instauração de aulas de nutrição no ensino público, objetivos que, segundo o fundador, serão apoiados por jovens da Catalunha, País Basco, Canárias, Galiza e Estremadura.

Um passado conturbado

A data das eleições europeias coincidirá com o dia em que Francisco Nicolás será julgado por se fazer passar por membro da Casa Real e do gabinete da ex-vice-presidente do Governo, Soraya Sáenz de Santamaría.

O jovem está acusado de ter usurpado funções públicas, cometido peculato, subornado e falsificado documentos ao tentar burlar um empresário galego, fazendo-se passar por acessar da Casa Real e do Governo. Na viagem/comício que Nicolás fez há uns dias esteve sempre acompanhado por agentes da Polícia Municipal.

Nicolás, que foi diagnosticado com “transtorno de personalidade e narcisismo” por um médico privado e por uma equipa forense do tribunal de Madrid, foi absolvido no último processo que enfrentou, encerrado em maio de 2018. O CNI (a secreta espanhola) fê-lo sentar-se no banco dos réus com acusações de calúnia e injúria mas o tribunal acabou por lhes negar razão.

