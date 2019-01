Parlamento Europeu reconhece Guaidó como Presidente legítimo da Venezuela

O Parlamento Europeu reconhece esta quinta-feira de manhã Juan Guaidó como Presidente legítimo da Venezuela, tornando-se desta forma em mais uma das várias instituições internacionais que assinalam que o tempo de Nicolás Maduro pode já ter chegado ao fim.

A votação decorreu esta quinta-feira de manhã, na sequência de uma moção levada a votos pelo grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, onde se inserem os portugueses do PSD e do CDS. Além dos votos favoráveis daquele grupo parlamentar, votaram também em conformidade com aquela moção os socialistas (PES), os liberais (ALDE) e os conservadores e reformistas (ECR).

A moção foi então aprovada com 439 votos a favor, 104 contra e ainda 88 abstenções.

Moção assinada por cinco eurodeputados portugueses

No texto da moção, que conta com a assinatura de vários deputados portugueses — Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar e Fernando Ruas do PSD; Nuno Melo do CDS; e José Inácio Faria do MPT — lê-se que as eleições presidenciais de 20 de maio de 2018 não respeitaram princípios como “pluralismo democrático, democracia, transparência e o Estado de direito” e que Nicolás Maduro tomou posse a 10 de janeiro de 2019 “ilegitimamente e contra a ordem constitucional”.

Além disso, é referido que Nicolás Maduro rejeitou publicamente aquilo que foi um ultimato de Portugal, Espanha, França e Alemanha, que indicaram ao ditador venezuelano que reconheceriam Juan Guaidó como Presidente legítimo caso não fossem convocadas eleições presidenciais até domingo. Esta quarta-feira, o ditador venezuelano aceitou convocar eleições legislativas antecipadas — mas tornou a rejeitar eleições presidenciais.

Desta forma, a moção aprovada esta quinta-feira no Parlamento europeu sublinha que a Assembleia Nacional — dominada pela oposição desde o início de 2016 e não reconhecida por Nicolás Maduro e pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita a posteriori — é “o único corpo legítimo e democrático da Venezuela, cujos poderes têm de ser restaurados e respeitados, incluindo as prerrogativas e a segurança dos seus membros”.

