Porcos e porquinhos: a moda dá as boas-vindas ao novo ano chinês

É o último signo do zodíaco chinês e, aparentemente, indicativo de boa personalidade e de uma vida próspera. Nascidos em 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 e 2007, os nativos de porco são práticos e realistas, o que, muitas vezes, se traduz em menos conversa e mais ação. São materialistas q.b., trabalhadores e gostam de cuidar de si próprios.

O novo ano lunar começa no próximo dia 5 de fevereiro e espera-se que arranque em ambiente de festa, mais especificamente com o Festival da Primavera. À parte dos traços de personalidade de cada signo e das tradições mais enraizadas, há cada vez mais marcas internacionais a assinalar a data com peças especiais, sobre as de luxo, que aproveitam a oportunidade para piscar o olho ao mercado asiático.

Não o fazem nada mal, apenas estão ao alcance de poucas carteiras. Este ano, a Gucci esmerou-se. A entrada na China refletiu-se numa coleção de roupa e acessórios totalmente imbuída do estilo peculiar da marca dirigida por Alessandro Michele. Apesar de não ter entrado no país com o pé direito, a Dolce & Gabbana também não desistiu. Depois, há quem alinhe em desenhar peças temáticas, mas com outra subtileza. É o caso da Chloé, da Louis Vuitton e até mesmo da Longchamp, que resumiram os porcos a pequenos apontamentos de cor e forma.

O ano do porco está aí e, na fotogaleria, juntámos 20 sugestões inspiradas pela quadra mais aguardada do calendário chinês.

