Sismo sentido no Algarve, com magnitude de 3,3 na escala de Richter. Não há registo de danos

Um sismo com magnitude de 3,3 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira, ao final da manhã, em várias zonas do Algarve. Segundo o IPMA, que já confirmou o abalo em comunicado, não existe registo de danos pessoais ou materiais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que neste dia 31 de janeiro, pelas 12h24, foi registado o sismo nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3,3 (Richter). O epicentro localizou-se a noroeste de Silves.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Portimão”, pode ler-se no comunicado. “Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, conclui o IPMA.

