TAP. Número de passageiros aumenta em 10,4% em 2018 e atinge 15,8 milhões

A TAP transportou 15,8 milhões de passageiros em 2018, mais 1,5 milhões de passageiros, correspondendo a mais 10,4%, do que em 2017, anunciou esta quinta-feira a transportadora aérea.

As rotas europeias foram as que mais contribuíram para o aumento de passageiros no ano passado, registando o transporte de mais 932 mil passageiros do que em 2017, ou mais 10,7 por cento, adianta a TAP em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Nos voos entre Lisboa, Porto e Faro, a TAP transportou 1,1 milhões de passageiros no ano passado, revelando um crescimento de 9,4 por cento face ao ano anterior.

Os voos entre o continente, os Açores e a Madeira, segundo a transportadora aérea, foram os que registaram o maior crescimento relativo, de 13,5%, com 1,3 milhões de passageiros transportados, mais 156 mil do que no ano anterior.

As rotas africanas operadas pela TAP transportaram mais 116 mil passageiros do que em 2017, para um total de 1,1 milhões, traduzindo um crescimento de 11,2%.

O número de passageiros do mercado norte-americano cresceu 9,6%, ou 70 mil, face a 2017, para um total de 800 mil passageiros transportados, enquanto o aumento dos do Brasil foi de 124 mil passageiros, ou 7,8 %, atingindo 1,7 milhões de passageiros.

“Em termos de ASK (assentos disponíveis por quilómetros voado, uma medida de oferta de lugares), a TAP teve em 2018 um crescimento de 12,3 por cento, para um total de 47 milhões”, adianta a empresa no comunicado.

O número de passageiros pagantes por quilómetros voados (RPK), uma medida de procura de lugares, cresceu 9,6% em 2018, para 38 milhões.

Continuar a ler