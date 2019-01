Taycan vai oferecer três anos de energia grátis

Pelo menos nos EUA, onde a concorrência da Tesla é mais evidente, a Porsche decidiu tornar o Taycan, o seu primeiro veículo eléctrico, ainda mais apelativo. Apesar de já ter alegado que os custos de utilização não eram muito importantes para os clientes da marca e que as vendas estavam a correr de feição, a Porsche surpreende agora ao anunciar que, afinal, o seu primeiro automóvel alimentado por baterias vai beneficiar de uma promoção para tornar a sua utilização mais barata.

Todos os clientes do lado de lá do Atlântico, que optem pelo elegante modelo familiar, passam a usufruir de três anos de recargas sem encargos, compostas por sessões ilimitadas de 30 minutos cada, na rede Electrify America, pertença do Grupo Volkswagen, que os alemães instalaram nos EUA como uma das formas de compensação pelos danos provocados pelo Dieselgate.

O mais curioso é que o custo de utilização desta rede tem um preço muito inferior ao praticado pela Ionity na Europa (rede de que o Grupo VW faz parte), e até mesmo previsto pela Porsche, marca que anunciou que a electricidade – deduzimos que a 350 kW – seria fornecida por valor equivalente aos combustíveis derivados do petróleo. Nos EUA, a Electrify America cobra 1 dólar por sessão e 30 a 35 cêntimos por minuto ligado à rede, tarifas muito em conta, especialmente para o veículo que carrega ao ritmo mais rápido do mercado.

Além das estações da Electrify America, os clientes podem recorrer aos pontos de carga rápida montados nos 191 concessionários americanos, em que 120 têm postos a 350 kW e os restantes a apenas 50 kW. Com um custo por concessão de 350.000 dólares, o investimento total, segundo a Porsche, ascendeu a 70 milhões de dólares.

A rede Electrify America integra mais de 300 estações nas principais auto-estradas, através de 42 estados, com um mínimo de dois supercarregadores a 350 kW, estando os restantes limitados a 150 kW. A oferta é completada por mais 180 locais de carga, em 17 cidades, igualmente a funcionar a uma potência de 150 kW.

