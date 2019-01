Trump deve anunciar em breve local e data do segundo encontro com Kim Jong-un

O Presidente dos EUA, Donald Trump, referiu que vai anunciar na próxima semana o local e a data da segunda cimeira que deverá manter com o líder norte-coreano Kim Jong-un e prevista para o final de fevereiro. O Vietname está a ser considerado como uma hipótese para o encontro, a par da Tailândia, Havai e Singapura.

Trump disse aos jornalistas na Casa Branca que o seu governo está a protagonizar “tremendos” progressos sobre a questão da Coreia do Norte.

O secretário de Estado Mike Pompeo disse que vai enviar uma equipa em direção à Ásia com o objetivo de “criar as condições” para medidas destinadas à desnuclearização da península coreana.

Apesar do otimismo, o diretor dos serviços de Inteligência nacional, Dan Coats, referiu na terça-feira perante o Congresso que as informações recolhidas pelo organismo não indicam que Kim Jong-un elimine as suas armas nucleares ou a capacidade para construir novos engenhos.

Singapura foi o local da primeira cimeira entre Trump e Jong-un, a 12 de junho de 2018.

