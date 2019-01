VW vai mesmo avançar para um buggy eléctrico

Quem não conhece os buggies, os simpáticos veículos que montam, numa plataforma do Carocha, uma carroçaria em fibra de vidro leve, gira e com apenas dois lugares. Durante anos divertiram gerações, cá e em muitos outros países, mas depois de uns anos de ausência, prometem regressar em força.

Com o I.D. Neo, se é que é este o nome do primeiro veículo eléctrico da nova vaga da VW a estar previsto para o certame de Frankfurt, em Setembro, promete ser o I.D. Buggy (ou E-Buggy) o modelo mais chamativo que a marca alemã vai apresentar em Março, na cidade helvética. Partindo como base da plataforma do I.D. Neo, eventualmente numa versão mais curta entre eixos, a VW dotou-o com uma carroçaria que faz recordar os buggies, mas numa versão mais moderna e actual.

Curiosamente, não é este o único modelo com filosofia rétro da gama I.D., pois também o I.D. Buzz retoma as formas, obviamente estilizadas, do Pão de Forma de outros tempos. Mas o Buggy do século XXI, que será revelado ainda apenas como protótipo, tem tudo para funcionar, e já antes a marca alemã desenvolveu alguns concept cars para testar reacções.

Como a plataforma do I.D. tem motor eléctrico atrás, nas versões mais simples, e tracção 4×4 nas unidades mais potentes e com outras necessidades, nada impede o fabricante de propor uma e outra, visando todo o tipo de clientes, apesar do Buggy de outrora recorrer apenas a tracção traseira. E as baterias colocadas em baixo, junto ao solo, deverão assegurar a necessária tracção e bom comportamento.

Resta agora que a reacção do público seja favorável, pois conceber o I.D. Buggy sobre a plataforma do Neo será tão fácil como saltar à corda. E barato.

