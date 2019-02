Angélica Liddell, a letra escarlate contra o #metoo

Pouco mais de um ano depois do surgimento do movimento feminista #metoo é curioso ver como a arte começa a reagir à nova ordem imposta, como integra e digere o novo discurso sobre as identidades masculinas e femininas. Da polémica entre atrizes americanas e francesas ao recente anúncio da Gillette há um coro de vozes que vêm denunciar o novo puritanismo que, metaforicamente emascula os homens e torna omnipotentes as mulheres. O que a igreja não conseguiu com as suas noções milenares de pecado e culpa está agora a ser conseguido por via do racionalismo científico. Tudo isto é trazido para o palco pela encenadora, coreógrafa, atriz, dramaturga e poeta catalã Angélica Liddell no espetáculo A Letra Escarlate que se estreia esgotando dois dias no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Não é a primeira atuação da polémica performer em Portugal, embora desta vez ela não se mutile, nem faça transfusões de sangue em palco, como fez em Casa de La Fuerza, em 2011, na Culturgest. Ainda que o vermelho esteja lá, como sempre está; deste o título pedido emprestado ao romancista americano Nathaniel Hawthorne e à sua obra prima A Letra Escarlate (1850) que, curiosamente, Fernando Pessoa traduziu e que classificava como “um Fausto puritano”, até às cortinas vermelhas onde se escondem corpos nus. A peça também é mais curta que o habitual, apenas 1 hora e 40 minutos onde a história da adultera Hester numa das temíveis cidades da Nova Inglaterra, do século XVII em pleno movimento da Contra-Reforma, não tem uma adaptação literal, mas serve apenas de ponto de partida para a construção de uma série de quadros sobre a desobediência, a paixão, o desejo, a sexualidade carnal e não petrarquianamente espiritual.

Barroca, verborreica, sacrificial, eis Angélica, cujo nome tem a mesma letra ‘A’ de Adultera, a letra que Hester era obrigada a usar nas roupas depois de ter traído o velho marido com o pároco. Mas também A de Angústia, A de Amor, A de Arte, mais um símbolo dos muitos que preenchem, até aos mínimos detalhes, o trabalho de Liddell (sobrenome que ela foi buscar à Alice que inspirou o escritor Lewis Carol) que já se estreou em França e, como sempre, dividiu a crítica.

Entre os que a consideram genial e os que saem a meio dos espetáculos tende a não haver meio termo, mas isso só pode agradar à dramaturga que faz de cada obra um trabalho sobre os limites físicos e psicológicos dos atores, que procura ardentemente desestabilizar o público e, neste início de Fevereiro de 2019, haverá certamente muita gente que não gostará de a ver chegar à boca do palco e gritar o seu ódio às mulheres. No entanto, é preciso recordar que se há tema que tem sido trabalhado por Liddell é o da violência dos homens sobre as mulheres. Hoje contudo, a autora, cujos textos já lhe valeram um dos principais prémios literários espanhóis, o Valle Inclan (2008), pressentiu a chegada de novas formas de puritanismo que, pretendendo libertar a mulher apenas a amarram a novas cadeias de poder e retiram ao homem a sua dignidade humana. Assim, a adúltera Hester é também Eva, que em vez de aceitar o pecado e a culpa prefere cumprir a paixão e o desejo por Adão, não obstante os castigos que daí advenham.

Criando quadros de uma beleza caravaggiana, esta peça é também uma declaração de amor aos homens, aos seus corpos e à sua beleza. Haverá certamente quem lhe chame galdéria como tantos chamaram a Catherine Deneuve quando assinou o manifesto das mulheres francesas contra o #metoo. Angélica Liddell gostará disso, porque desde 1988 que as suas criações são propositadamente provocatórias; na peça “Cão Morto na Tinturaria”, a atriz interpelava o público perguntado: “Alguém quer matar-me?”.

Um teatro da dor

Se a dor pode ser re(a)presentada não sabemos, mas muitos o tentaram, afinal essa é uma das grandes questões do humano. Artaud, Sarah Kane, dois dos autores que mais exploraram o teatro da dor e da angústia humana são dos mais óbvios, mas ali também encontramos Joseph Beuys, fundador do movimento artístico germânico Fluxus onde o happening era a principal forma expressiva, o teatro total de Brecht. O suicídio, o ódio, a doença mental, a linguagem corroída e fragmentada pelas formas de poder, o desespero, são temas que a catalã, nascida em 1966, explora desde que fundou a sua própria companhia, em 1993, o Atra Billis Teatro. Quando, em 2009, se estreou em Portugal, no festival Citemor, depois de ter sido coroada em Avignon, declarou numa entrevista:

A veces parece que los mejores están destinados a morir para que sobrevivan los mediocres y los imbéciles(…). Me desasosiega esa especie de injusticia natural. (…) Una decepción con el mundo de los vivos me hace acercarme al mundo de los muertos. Cuando estás muy dañada, cuando te han arruinado la vida de alguna manera haciéndote daño, empiezas un camino de desconfianza brutal. (…) Hablar del dolor y del sufrimiento me parece algo revolucionario. Es una batalla contra la banalidad y la vulgaridad con la que intentan controlarnos (…). Ahora mismo no tengo nada más que odio, que ira, y no puedo trabajar con otra cosa. Cuando te encuentras con una sociedad egoísta, cobarde, mediocre y tus mejores sentimientos son masacrados y el amor que quieres dar es masacrado, prefiero trabajar con el odio. No quiero negar tampoco mi capacidad para odiar, tengo una capacidad para odiar inmensa, tengo una capacidad para odiar infinita.” (Cadernos Citemor, 2009)

Nas suas obras é comum encontrarmos influências de vários campos, como o político, o social, o artístico, o religioso. Por vezes hermética manejando habilmente o lado simbólico e metadiscursivo das linguagens verbal, cénica, musical, coreográfica, o teatro de Liddell ecoa tanto o dadaismo, como o teatro isabelino, a tragédia grega, a pop, o cinema de Wim Wenders e sempre a poesia, e em especial a poesia de Emily Dickinson, como a peça Esta Breve Tragédia da Carne com a qual se estreou no ano passado, em Nova York.

Para a peça que agora chega a Lisboa, Angélica Liddell não deu quaisquer entrevistas e apenas deixou sair algumas (poucas) fotografias. Sabemos que Letra Escarlate mantém os seus habituais cenários oníricos e alucinatórios que contrastam com o hiper-realismo do texto, o uso de palavrões, a violência contra a carne, que diz ser sempre a primeira a ser “requisitada e manipulada” pelo poder. Se antes foi o poder da religião, agora é o poder do racional, do matemático, do cientifico a condenar homens e mulheres a uma solidão infernal. Como sempre, é provável que a carga de pathos que Liddell derrama sobre o palco possa causar náuseas aos espectadores mais sensíveis.

‘Letra Escarlate’ está em cena nos dias 1 e 2 de fevereiro, pelas 21 horas no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Angélica Liddell tem três textos publicados na coleção dos Artistas Unidos/Cotovia, Livrinhos de Teatro

