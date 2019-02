Brasil. Veja o vídeo do momento em que a barragem de Brumadinho se rompe

O vídeo transmitido pela TV Bandeirantes mostra como o mar de lama invadiu a zona onde vários funcionários da mineradora Vale trabalhavam quando a barragem do Brumadinho se rompeu, na passada sexta-feira, dia 25 de janeiro, matando 110 pessoas e provocando o desaparecimento de outras 238. Uma câmara instalada no topo de um guindaste, que fazia parte do sistema de vigilância da empresa, filmou o momento em que se dá a rutura da barragem.

No vídeo vê-se (no lado esquerdo) claramente a lama a atingir a área da mineração, a engolir uma construção enquanto se pode ver no lado direito vários carros a tentar fugir, enquanto a enxurrada vai destruindo máquinas, vagões da linha de comboio da mineradora, carros.

As imagens já foram encaminhadas para a Polícia Federal brasileira para ajudar na investigação, informou o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, avança a Globo.

As operações de resgate continuam uma semana depois, com os familiares de muitos dos desaprecidos a perder a esperança de os encontrar com vida. Segundo a Vale, no momento dsa tragédia estariam cerca de 600 funcionários no refeitório. Dos 110 corpos resgatados, 71 foram identificados. Há ainda a informação de que 394 pessoas, cujos familiares desconheciam o seu paradeiro, já foram localizadas e 108 encontram-se desalojadas.

