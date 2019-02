Comboio perde motor em andamento quando se dirigia para Valença

Na noite de quinta-feira, vários passageiros ficaram apeados em Afife depois de o comboio que fazia a ligação Porto-Valença ter deixado cair um motor em andamento. Segundo o Jornal de Notícias, que avança a história, o incidente — que não fez vítimas — ocorreu com uma automotora alugada pela CP à espanhola Renfe pelas 22h08.

Já perto da meia-noite foram enviados vários táxis para o local para fazer o transbordo dos passageiros e levá-los ao seu destino final. Segundo o mesmo jornal, a CP acionou um comboio de socorro de Contumil, Porto, para proceder ao reboque da automotora.

Segundo fonte da CP, citada pelo JN, a automotora saiu do Porto às 20h15 horas e tinha chegada prevista a Valença às 22h30. Seria a última ligação do dia na Linha do Minho.

