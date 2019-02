Costa pede à Comissão Política do PS voto de confiança para propor lista de candidatos às europeias

O secretário-geral do PS, António Costa, vai pedir à Comissão Política do partido, na quinta-feira, um voto de confiança para propor a lista de candidatos às eleições europeias, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte socialista. Se este voto de confiança for aprovado, a direção do PS convocará nova reunião deste órgão político para que então a proposta de lista de candidatos europeus socialistas a apresentar por António Costa seja submetida a votação.

Em relação à lista de candidatos do PS às eleições europeias, sabe-se já que será “absolutamente paritária” em termos de género e que o cabeça de lista deste partido vai ser anunciado formalmente no próximo dia 16, numa Convenção Europeia que se realizará em Gaia.

Para encabeçar a lista do PS nas eleições europeias, nos círculos socialistas, tem sido apontado como mais provável o atual ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Marques. Entre os principais dirigentes socialistas, há a convicção de que o secretário-geral do PS tem já uma ideia de lista de candidatos “em fase muito adiantada”.

Na reunião de quinta-feira, que está convocada para as 21h00, na sede nacional do PS, em Lisboa, está previsto um ponto único da ordem de trabalhos: A “análise da situação política”.

Após a apresentação do nome do cabeça de lista em Convenção Europeia do PS, espera-se que a Comissão Política deste partido volte a reunir-se ainda este mês, tendo em vista, então, aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu, cujas eleições estão marcadas para dia 26 de maio.

