Detidos dois membros do Hells Angels no Algarve

A Polícia Judiciária deteve dois membros “Hells Angels Motorcycle Club” no Algarve “por criminalidade especialmente violenta e altamente organizada”. Assim, duas pessoas foram detidas por suspeitas de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, detenção de armas proibidas e ofensas a integridade física, no âmbito do processo que investiga a organização de motociclistas Hells Angels, anunciou a PJ.

Numa nota enviada às redações, a PJ esclarece que as detenções ocorreram no Algarve, na quarta-feira, na sequência de diligências efetuadas naquela região e adianta que já tinham sido emitidos mandados de detenção para estas duas pessoas, que exerciam a profissão de seguranças privados.

Em causa estão factos suscetíveis de integrar a prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas.

A PJ acrescenta que os detidos já foram apresentados no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e que ficaram obrigados a apresentações periódicas no posto policial da área de residência, proibidos de se ausentarem para o estrangeiro e de contactos com coarguidos deste processo, bem como de participarem em eventos motard e de exercerem a profissão de segurança privada.

O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.

