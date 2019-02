Esta é a trotineta eléctrica mais confortável

E porque a criatividade não é exclusivo de nenhum país, um fã das trotinetas eléctricas, residente na Nova Zelândia, decidiu cruzar o conforto de um velho sofá lá de casa com a mobilidade de um destes veículos, produzindo a trotineta mais confortável do mundo.

O vídeo foi registado a 22 de Janeiro, onde é possível ver o neozelandês percorrer uma rua da sua cidade (Dunedin), instalado num sofá, com todo o conforto. Só depois, à medida que o ‘objecto’ com rodas não identificado se aproxima é que é possível constatar que, afinal, sob aquele imenso e fofo sofá, está uma trotineta, que assegura a locomoção. Caso esteja a pensar fazer o mesmo, note que o sofá tem rodas e que as traseiras vão em contacto com o asfalto, criando alguma resistência ao avanço.

O “criativo” é conhecido como Jay Bud no Facebook e, apesar dos veículos da Lime terem chegado a Dunedin há apenas uma semana, resolveu não esperar para tornar mais agradável a sua utilização. Todo o corpo assume uma postura bastante relaxada, com os braços em posição mais esticada, como se Bud estivesse aos comandos de uma chopper da Harley Davidson.

Ao que sabemos, o neozelandês chegou ao seu destino sem um beliscadura e sem a mínima dor de pernas, o que é de saudar, pois nos cerca de 15 dias de ‘convívio’ entre os habitantes locais e as Lime, os acidentes têm sido mais do que muitos. Uma trotineta foi destruída, depois de alguém a ter conduzido em cima da linha de comboio, onde a abandonou, tendo um estudante optado por enfrentar um camião à 1h45 da manhã em cima da sua Lime, o que terminou com uma vitória clara para o veículo pesado e com o jovem ainda nos cuidados intensivos. Sendo que este está longe de ser o único cliente das trotinetas de aluguer que recolheu ao hospital por um período indefinido.

