Estado ignorou alertas de “risco de fraude” na CGD durante sete anos

Os alertas foram feitos, mas entre 2007 e 2014, nem os diferentes governos nem a administração da Caixa Geral de Depósitos deram a devida atenção ao que dizia o órgão de fiscalização do banco. O risco de fraudes e erros foram identificados pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) da CGD, mas não tiveram acompanhamento do supervisor, de acordo com os relatórios e contas do banco do Estado. A notícia é avançada pelo Jornal Económico.

Em 2007, o Revisor Oficial de Contas da Caixa alertou, escreve o jornal, para o risco de “fraudes ou erros” poderem ocorrer sem serem detetados devido às limitações do sistema de controlo interno do banco público nas áreas de gestão de risco, compliance e auditoria interna.

Mas nada foi feito. O aviso surgiu na administração da CGD liderada por Carlos Santos Ferreira, que se recusou a prestar declarações ao jornal.

Durante o período em causa, dois primeiros-ministros diferentes chefiaram o governo em Portugal. Até 2011, o chefe do executivo era o socialista José Sócrates, sucedido nesse ano por Pedro Passos Coelho, do PSD. Mas não foram apenas os governos a ignorar os alertas do ROC da Caixa.

Também o Banco de Portugal, então liderado por Vítor Constâncio, não deu a atenção necessária aos avisos do órgão de fiscalização do banco. Neste caso, apesar de instruções do supervisor, em 2008, para reforço do sistema de controlo interno dos bancos, no final de 2015 continuavam a persistir falhas nos procedimentos internos. Esta situação, escreve o Jornal Económico, traduziu-se num aumento grave da exposição da CGD ao risco, tal como a EY assinalou na versão preliminar da auditoria à gestão da Caixa.

Na quinta-feira passada, Mário Centeno, ministro das Finanças, foi ao parlamento pela segunda vez em menos de uma semana para responder sobre a auditoria da EY que identificou os negócios ruinosos do banco público entre 2000 e 2015.

Nesse mesmo dia, depois de na conferência de líderes de quarta-feira o Presidente da Assembleia da República ter pedido aos grupos parlamentares para chegarem a consenso quanto ao âmbito de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, PS, PSD, Bloco de Esquerda e CDS entenderam-se e chegaram a um texto comum. O PCP é o único partido que fica fora desta equação.

Os comunistas consideram que criar uma nova comissão de inquérito à CGD não é oportuno neste momento. Apesar de discordarem, vão abster-se na votação e vão deixar que o documento passe em plenário.

Continuar a ler