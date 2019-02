Frio na Suécia levou a temperaturas de -39º e alertas

O Midwest, nos Estados Unidos da América, pode estar a atravessar frios árticos, mas na Suécia, na Europa, também estão a ser registadas temperaturas muito baixas. No início desta semana, os termómetros chegaram aos – 39,5º, na aldeia de Nikkaluokta, no norte da Suécia. No resto do país há alertas de queda de neve.

Como conta o jornal TheLocal, as autoridades suecas recomendam que quem conduz para o trabalho conte com mais tempo entre deslocações. “Há visibilidade reduzida e quando o vento sopra pode haver derrapagens nas estradas”, conta ao mesmo meio a meteorologista Anna Belking.

Por esta altura do ano, o país está habituado a este tipo de temperaturas negativas com grandes quantidades de neve. Os avisos surgem principalmente pelos efeitos que o vórtex polar está a ter na América do Norte e que pode afetar o país.

