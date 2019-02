Harry Potter chegou a Portugal há 20 anos. Editora Presença comemora data com edição especial

Foi em outubro de 1999 que foi publicado em Portugal Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro volume da saga do jovem feiticeiro que J.K. Rowling tinha começado a escrever em 1990. De modo a assinalar os 20 anos da edição em língua portuguesa, a editora Presença vai lançar uma versão especial com ilustrações originais de Levi Pinfold e capas alusivas às quatro casas da escola de feitiçaria de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff e Slytherin.

Esta versão foi publicada originalmente pela editora inglesa Bloomsbury em 2017, quando se celebraram os 20 anos da publicação do livro na sua versão original, em inglês. As edições em português, com quatro sobrecapas de cores e imagens diferentes e em capa dura, vão estar disponíveis a partir de 7 de fevereiro. Os fãs poderão, assim, escolher a casa com que mais se identificam.

No ano passado, a Presença publicou novas edições, atualizadas e com novas capas, da chamada “Biblioteca de Hogwarts”, que inclui os livros Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, O Quidditch Através dos Tempos e Os Contos de Beedle, o Bardo, cujas vendas revertem para instituições de caridade apoiadas por Rowling. Os dois primeiros tinham sido publicados originalmente em Portugal em 2001 e Os Contos em 2008. A editora portuguesa tem também vindo a lançar a edição ilustrada de Harry Potter, com ilustrações de Jim Kay.

