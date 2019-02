Lucro consolidado do BPI dispara para 490,6 milhões de euros

O lucro consolidado do BPI em 2018 disparou para os 490,6 milhões de euros, acima do resultado de 10,2 milhões de euros registados em 2017, divulgou esta sexta-feira o banco liderado por Pablo Forero.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição justifica que os “ganhos extraordinários com a venda de participações” elevaram o lucro da atividade em Portugal para os 396 milhões, o que representa 81% do resultado consolidado.

De acordo com o BPI, o lucro consolidado inclui ainda o impacto negativo da reclassificação contabilística da participação financeira do BPI no Banco de Fomento Angola (BFA).

Continuar a ler