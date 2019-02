Marinho e Pinto recandidata-se ao Parlamento Europeu

António Marinho e Pinto, o advogado tornado eurodeputado, vai recandidatar-se ao Parlamento Europeu. O anúncio foi feito pelo próprio ao jornal Expresso, concedendo que “não queria” regressar a Estrasburgo, mas justificando a decisão com a “necessidade de prestar contas” a quem o elegeu. “Vou encabeçar a lista do PDR às eleições para o Parlamento Europeu”, assume.

Eleito pelo Movimento Partido da Terra (MPT) em 2014, Marinho e Pinto fundou entretanto o Partido Democrático Republicano (PDR), com quem irá agora candidatar-se ao Parlamento Europeu. Segundo o próprio, o partido teve um papel na sua decisão de voltar a concorrer ao cargo:

Cheguei a pensar muitas vezes [em não me candidatar às europeias] e a decisão só foi tomada depois de alguns debates e discussões internas no PDR”, assume o eurodeputado, único português com assento na bancada dos Liberais.