Nuno Manta Santos reconhece necessidade de pontuar com Boavista

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, reconheceu esta sexta-feira a necessidade de pontuar na visita ao Boavista, no sábado, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico admitiu encontrar um adversário com algumas alterações, depois da entrada de Lito Vidigal para o comando dos axadrezados, sucedendo a Jorge Simão.

“No Bessa, vai ser um jogo em que temos de somar pontos se queremos sair do lugar onde estamos e se queremos manter-nos na I Liga. Um jogo importante e difícil. O Boavista mudou de treinador, manterá algumas dinâmicas e rotinas, mas deve ter aspetos de jogo novos. A vitória seria fundamental. Vamos ao Bessa com essa ambição”, sublinhou o técnico.

Nuno Manta Santos abordou ainda as lesões no plantel que têm limitado as suas escolhas, mas realçou a entrada de novos reforços para colmatar as ausências.

Sentimos todos que podemos ficar mais fortes, com mais qualidade e com mais soluções para o resto do campeonato. Sentimos que estas mudanças eram boas para todos. As lesões também explicam um pouco as investidas ao mercado. Por muito que se tente explicar, algumas lesões que temos tido não são normais nem muito habituais. Têm sido casos graves que levam a paragens de quatro, seis a oito semanas e depois há ainda o abaixamento de forma dos jogadores, que não voltam nas melhores condições”, reforçou

O treinador do Feirense recordou ainda o jogo disputado no início desta semana, diante do Vitória de Guimarães [derrota por 2-1], lamentando a revolta no plantel relativamente à arbitragem.

“Tem sido um acumular de situações desde o início do campeonato, até na Taça de Portugal e na Taça da Liga, em que o critério não tem sido equilibrado nem constante. Os jogadores e a administração estavam revoltados, chamei à atenção para o que se tem vindo a passar, até porque todos os outros clubes se fazem ouvir”, afirmou.

Para o jogo com o Boavista, Nuno Manta Santos não poderá contar com Tiago Mesquita, Caio Secco, Bruno Brígido, Edson Farias, Philipe Sampaio, Luís Machado e Edinho, todos a recuperar de lesão.

O Boavista, 16.º classificado com 16 pontos, recebe o Feirense, 18.º e último com 14, no sábado, pelas 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 20ª jornada da I Liga.

