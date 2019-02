Portuguesa Forall Phones vai abrir primeira loja internacional

José Costa Rodrigues decidiu abrir a primeira loja física do negócio de venda de smartphones usados — ou “recondicionados, como novos” — no final de 2017. Tinha 21 anos. Agora, com 23 anos, várias lojas já a funcionar em Portugal e com vendas online para 10 países, mudou-se para Madrid para uma nova fase de expansão do projeto. Este sábado abre oficialmente a primeira loja física da Forall Phones na capital de espanhola que marca a expansão oficial da empresa.

É um passo gigantesco para nós, um passo decisivo da Forall Phones. Temos de provar que o nosso conceito é replicável noutros países. Há desafios, como enfrentar um novo consumidor, uma nova cultura e a mesma excelência”, contou ao Observador José Costa Rodrigues, fundador e presidente executivo da Forall Phones.

Com lojas nas principais cidades portuguesas, e com grande parte do negócio online, só em 2018 a startup conseguiu mais de “4 milhões de euros em vendas”. Para 2019 José é ambicioso e quer chegar a mais de 10 milhões de euros em faturação. Como? Com mais lojas fora de Portugal. Uma loja em Barcelona “está também quase a inaugurar” no próximo mês e não vai parar por aí, em Salamanca pela mesma altura vai abrir outro espaço.

Tudo começou quando José tinha 16 anos e, como contou ao Observador em 2017, queria um iPhone. Os pais deram-lhe “uma nega” e teve de arranjá-lo em segunda mão. Depois, conseguiu vendê-lo com lucro e começou comprar smartphones usados, arranjava-os e surgiu a Forall Phones.

O conceito para a loja espanhola continua a ser o mesmo, desde que o negócio começou em Lisboa. É também nesse espaço que vão funcionar os escritórios da empresa em Espanha. As vendas online continuam a ser uma grande aposta, mas o contacto através de “embaixadores”, principalmente estudantes, será o método preferencial para atrair clientes.

Em Portugal a expansão também vai continuar e, em março, vão abrir novas lojas na Baixa-Chiado, Oeiras e Setúbal. José não revela números, mas com os atuais investidores foi possível aplicar nesta expansão “vários milhões de euros”.

