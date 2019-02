Presidente da Caixa Geral de Depósitos já entregou auditoria aos deputados

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, já entregou no parlamento o relatório final da auditoria da EY ao banco público. Passavam pouco das 14:30 quando o responsável entregou o documento à presidente da comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), Teresa Leal Coelho.

A entrega surge depois de a procuradora-geral ter informado o Parlamento de que não existiam objeções à entrega do documento ao Parlamento do ponto de vista do segredo de justiça. A Caixa já tinha admitido esta terça-feira que ia entregar o documento, mas depois de expurgada de informação protegida pelo sigilo bancário.

A entrega do relatório — em mãos — aconteceu poucas horas antes de a Caixa Geral de Depósitos tornar pública a dimensão dos lucros que se acredita terem sido obtidos pelo banco no ano passado.

Paulo Macedo entregou aos deputados o relatório final da auditoria, mas na versão “expurgada” de informação que a Caixa considere estar ao abrigo do sigilo bancário. Para esse efeito, a administração do banco público pediu à consultora que elaborou o documento, a EY (antiga Ernst&Young), que retirasse do relatório as passagens com essa informação, que pode incluir os nomes do clientes (e dos grandes devedores à caixa), mas também outra informação acerca dos processos de decisão no próprio banco.

A relevância e alcance do documento que a Caixa entregou fica assim em dúvida. Tal como referiu o próprio presidente da Caixa Geral numa carta enviada aos deputados da comissão a 20 de dezembro — na qual recusava, pela segunda vez, o envio da auditoria completa — a versão expurgada pode ser pouco mais do que inútil.

Os responsáveis da CGD — o presidente executivo, Paulo Macedo, e o presidente do Conselho de Administração, Rui Vilar — consideram que o envio do documento sem as partes as partes abrangidas pelo dever de segredo “tornaria o relatório inútil, na medida em que restariam apenas textos de teor incompreensível ou informação de natureza geral e pública, relativa a indicadores macroeconómicos e outros indicadores relevantes e à situação financeira da Caixa Geral de Depósitos no período de 2000 a 2015, aquele a que o relatório respeita”.

Na altura, os responsáveis da Caixa justificaram a recusa em enviar o documento argumentando que este continha elementos em “segredo de justiça”.

“No entanto, como é do conhecimento público, a pedido do Ministério Público (por ofício de 15 de junho de 2018) o documento em análise foi enviado aos autos do inquérito que aí corre, pelo que estamos impedidos de fornecer a V. Exas, sob pena de violação do segredo de Justiça”, refere a carta.

Os mesmos afirmam ainda que os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização do banco, assim como os trabalhadores, podem ter “pena de prisão até um ano ou multa até 240 dias” se divulgarem informações privilegiadas, considerando que “os factos ou elementos aqui relevantes estão vertidos num documento, o relatório, pelo que a divulgação do documento corporizaria a divulgação dos factos ou elementos em causa”.

Continuar a ler