Qual a melhor época do ano para começar um namoro?

Para aqueles que tentam a sua sorte no amor através das redes sociais e aplicações móveis, este parece ser o período mais indicado do ano para isso. De acordo com as estatísticas, o romance online mostra-se mais vivo entre o Natal e o dia dos namorados.

A Match.com, uma plataforma de encontros online, teve um aumento de 25% a 40% no número de registos no site. Os registos, por sua vez, acontecem normalmente entre 26 de dezembro e 14 de fevereiro. Neste período de tempo, a Match.com destaca o dia 2 de janeiro, que se vê com 55% de novas subscrições.

Além disso, o site Elite Daily também concluiu que as estações de outono e inverno são as eleitas para a formação de casais: seis em cada dez pessoas encontram parceiro entre 1 de outubro e 14 de fevereiro. Destas, 15% encontram-na em janeiro.

Com base no “estado da relação” que o Facebook convida os seus utilizadores a partilhar, a rede social concluiu que a mudança de “solteiro” para “numa relação” ocorreu com mais frequência nos dias 24 e 25 de dezembro e 14 e 15 de fevereiro, relativamente ao resto do ano. Nestes dias, a percentagem de novas relações, comparando com finais de relação, subiu de 22% para 49%. Mas o dia dos namorados é, de longe, o preferido na rede social, sendo que as novas relações disparam nessa data.

A aplicação Clover junta-se à “festa” neste universo virtual de encontros: sempre que chega o mês de dezembro, o número de pessoas que abrem uma conta na aplicação dispara 300%, segundo o El Mundo. A provável consequência disso é que durante as semanas seguintes haja mais namorados.

