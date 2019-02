Shell compra Greenlots, uma rede de carga rápida

A Shell tem vindo lentamente a fazer a transição dos combustíveis derivados de petróleo para energias mais limpas, preparando já um futuro em que os limites à poluição irão necessariamente banir os combustíveis fósseis. Através da Shell New Energy, o gigante do petróleo adquiriu a Greenlots, cuja especialidade é produzir supercarregadores e software para gerir sistemas de carga de baterias, tendo sido igualmente a responsável pela montagem da rede de postos de carga no estado de Nova Iorque e da Electrify America, do Grupo Volkswagen.

A Greenlots anunciou recentemente uma parceria com a General Motors, juntamente com algumas das principais redes nos EUA, como a Charge Point e a EVgo. E esta aquisição não é a primeira incursão da Shell pela mobilidade eléctrica, dado que ainda em 2018 fundou a Ample, uma startup que visa criar um sistema móvel para o fornecimento de electricidade a automóveis eléctricos e, anteriormente, já tinha começado a montar a sua própria rede de postos de carga eléctrica, além de comprar redes existentes, como a NewMotion, com mais de 30.000 carregadores na Europa.

Mas a Shell continua a ser, essencialmente, uma empresa petrolífera. Isto nota-se quando alinha com o resto do lobby do petróleo, junto do Governo americano, para acabar com os incentivos aos carros eléctricos, mantendo contudo aqueles destinados aos combustíveis fósseis.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler