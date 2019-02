The Guardian escreve reportagem sobre violência no Bairro do Jamaica e chama-lhe a “realidade urbana portuguesa”

Quando os jornais britânicos dedicam páginas a Portugal, normalmente é para considerar que Lisboa é um sítio cool, um destino de sonho, a ser visitado o quanto antes, por que aqui tudo é bom: a comida, o clima, a hospitalidade. Esta sexta-feira, Portugal está nas páginas do The Guardian pelos piores motivos, a brutalidade policial e o racismo.

O ponto de partida é o Bairro do Jamaica, um lugar onde, escreve o jornal, os curiosos passam de carro para ver os estilhaços nas janelas, mas sem se arriscar a sair do veículo. O título diz tudo: “Um má semana em Lisboa: brutalidade policial revela a realidade urbana portuguesa”.

A partir daí, falam com alguns dos habitantes do bairro e lembram a história: um vídeo amador publicado nas redes sociais e que depois chegou aos jornais, mostra uma intervenção policial no bairro Vale dos Chícharos, mais conhecido por Jamaica, no concelho do Seixal.

Os autores do vídeo falavam em racismo e em violência policial contra uma família do bairro e todas as reações que se seguiram apontavam para uso excessivo da força. O debate instalou-se na sociedade portuguesa, as manifestações contra brutalidade policial e racismo sucederam-se e o jornal relembra ainda que durante várias noites seguidas houve desacatos em Lisboa e na Margem Sul.

No final do artigo, o The Guardian lembra um relatório das Nações Unidas, de 2016, onde o Comité para a Eliminação da Discriminação Racial se mostrava reocupado com o racismo em Portugal e recomendava a adoção de medidas específicas para a população de ascendência africana que “continuava invisível” na posições de relevo da sociedade portuguesa.

