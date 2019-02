Como é que Trump mantém o tom laranja com 50 graus negativos? Porque tem “bons genes”

O assunto não é novo, mas convenhamos que o tópico ganha literalmente outra cor quando a meteorologia parece incompatível com um aspeto físico que mais parece resultar de um mês de férias nas Caraíbas — apesar de o seu protagonista só ter passado um fim-de-semana em Palm Beach.

Aparentemente imune a todo e qualquer impacto da severa vaga de frio polar que varreu os EUA, Donald Trump continua a exibir uma face alaranjada — a mesma que despertou já uma multiplicidade de reações, como a paródia protagonizada por Alec Baldwin. Pois bem, em ritmo de permanente sobressalto, o diário The New York Times dedica este sábado um longo artigo à cor do presidente, numa análise intensiva que passou por consultar a Casa Branca, escutar dermatologistas, averiguar o eventual recurso do presidente a solários ou cremes responsáveis por este impressionante efeito cromático.

“Na palidez do inverno, o bronzeado de pele de Trump permanece um segredo de Estado”, é o título do artigo assinado por Katie Rogers e publicado este sábado na versão online, que não o envergonha se constar da sua lista de leituras deste fim-de-semana.

A peça conta até com a versão de um alto responsável da administração Trump, que concordou manifestar-se apenas sob anonimato. Segundo esta fonte, o brilho do presidente é o resultado dos seus “bons genes” (e ainda um leve pó bronzeador, admite o mesmo responsável, a que Donald costuma recorrer antes das suas intervenções no ecrã).

Quanto ao penteado, também há espaço para recuperar esta alínea, tão sensível quanto sumarenta. Nada como ler. Pode ser que o seu dia ganhe uma corzinha.

