Desportivo de Chaves vence Marítimo e sobe ao 16.º lugar da I Liga

O Desportivo de Chaves subiu hoje provisoriamente ao 16.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada.

O internacional bielorrusso Bressan marcou o único golo da partida, aos 70 minutos, permitindo ao Chaves somar pela primeira vez esta temporada duas vitórias consecutivas no campeonato.

Os flavienses subiram provisoriamente ao 16.º posto, com 18 pontos, os mesmos do Desportivo das Aves, 15.º e primeira equipa acima da zona de despromoção, enquanto o Marítimo é 13.º, com 20.

Continuar a ler