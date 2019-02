Família confirma: inéditos de JD Salinger vão mesmo ser publicados

Matt Salinger, filho do escritor norte-americano JD Salinger, confirmou pela primeira vez que há uma grande quantidade de material inédito escrito pelo pai e que esse trabalho será publicado “o mais cedo possível”.

A confirmação foi feita pelo próprio ao jornal The Guardian, numa entrevista exclusiva, onde deixou uma promessa: “Tudo o que ele escreveu será partilhado a determinada altura.”

Great news. There is 50 years of unseen writing by Salinger. https://t.co/MDphUPPxv3 — Steven Beschloss (@StevenBeschloss) February 2, 2019

Há muito que se especulava sobre que material poderia ter deixado na gaveta o autor de À Espera no Centeio. O último trabalho de Salinger a ser publicado foi uma história intitulada Hapworth 16, 1924, incluída na revista New Yorker em 1965. Desde então, os fãs interrogavam-se sobre se o autor, que morreu em 2010, teria continuado a escrever. O filho Matt Salinger garante agora que sim, dizendo que o pai “fervilhava com ideias e pensamentos”.

Ele ia a conduzir o carro e de repente encostava para escrever alguma coisa e ria-se sozinho. Às vezes lia para mim, outras vezes não. E ao pé de cada cadeira tinha um bloco de notas”, revela o filho ao Guardian.

Matt Salinger não revelou pormenores sobre as histórias inéditas do pai, mas o jornal diz ser “provável” que haja mais material sobre a família Glass, presença habitual nos contos do autor. Para além disso, o filho negou por completo os rumores que surgiram em 2013 de que JD Salinger teria escrito um conto com Holden Caulfield (o protagonista de À Espera no Centeio) e outro inspirado no seu primeiro casamento com Sylvia, uma colaboradora nazi. São ideias que Matt Salinger classifica como “completo lixo” e que, diz, “têm pouca ou nenhuma aderência à realidade”. “Qualquer pessoa que conhecesse bem o meu pai acharia a ideia de ele escrever sobre o seu primeiro casamento fugaz histericamente engraçada”, acrescentou.

O filho explica ainda que tem estado a editar o material, juntamente com a viúva de Salinger, Colleen O’Neill, desde 2011 e não dá uma data definitiva para a publicação. “Isto é algo que ele andou a escrever durante 50 anos, portanto é muito material. Não se trata de relutância ou protecionismo: quando estiver tudo pronto, vamos partilhar”, promete.

Matt Salinger deixa ainda outra mensagem no que diz respeito ao trabalho do pai: “Quando o meu pai afirmou que tudo o que tinha a dizer estava na sua ficção, acreditem nele — está lá”, declara o ator e produtor. “O meu trabalho é ajudar a que isto aconteça o mais rapidamente possível e não atrapalhar.”

